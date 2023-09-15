У Шуфрича при обыске нашли запрещенную символику РФ и ордена – источник

При обыске у народного депутата Нестора Шуфрича, избранного от пророссийской партии ОПЗЖ, СБУ нашла запрещенную российскую символику и награды.

Источник: собеседник УП в СБУ

Детали: Как свидетельствуют фото, предоставленные УП источником, у нардепа, которого проверяют на причастность к государственной измене, обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ.

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По данным другого источника УП, дома у Шуфрича нашли еще и такую "галерею"

Что предшествовало: В пятницу 15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ.

По словам источников УП, его подозревают в государственной измене.

По данным следствия, Шуфрич сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем.