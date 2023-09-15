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Путін зустрівся з Лукашенком: розкаже про Кім Чен Ина і свою "стабільну" економіку

Олександр ШумілінП'ятниця, 15 вересня 2023, 12:26
Путін зустрівся з Лукашенком: розкаже про Кім Чен Ина і свою стабільну економіку
Фото: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін на початку зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розповість йому про "стабільну" економіку і зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Я вас детально хочу поінформувати, що в нас закінчується бюджетний процес. У нас усе стабільно, надійно. Чому так кажу? Тому що стан російської економіки звичайно відбивається на нашій взаємодії в рамках союзної держави. У нас через це є взаємні запитання і зобов’язання".

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"У мене нещодавно була зустріч з лідером Північної Корейської республіки. Хотів вас поінформувати про те, як йшла дискусія про ситуацію в регіоні. Ну і щодо нашого найбільш гострого питання – про ситуацію на "українському напрямку".

Передісторія:

  • Під час зустрічі із Путіним північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підняв келих за здоров'я свого російського колеги "товариша" Володимира Путіна і заявив, що "упевнений в успіху Росії" в проведенні так званої "СВО", тобто у війні проти України.

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Теми: ПутінЛукашенко
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