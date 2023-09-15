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Путин встретился с Лукашенко: расскажет о Ким Чен Ыне и своей "стабильной" экономике

Александр ШумилинПятница, 15 сентября 2023, 12:26
Путин встретился с Лукашенко: расскажет о Ким Чен Ыне и своей стабильной экономике
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин в начале встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что расскажет ему о "стабильной экономике" и встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Я вас подробно хочу проинформировать, что у нас заканчивается бюджетный процесс. У нас все стабильно, надежно. Почему так говорю? Потому что состояние российской экономики конечно отражается на нашем взаимодействии в рамках союзного государства. У нас из-за этого есть взаимные вопросы и обязательства".

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"У меня недавно была встреча с лидером Северной Корейской республики. Хотел вас проинформировать о том, как шла дискуссия о ситуации в регионе. Ну и по нашему наиболее острому вопросу - о ситуации на "украинском направлении".    

Предыстория:

  • Во время встречи с Путиным северокорейский диктатор Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье своего российского коллеги "товарища" Владимира Путина и заявил, что "уверен в успехе России" в проведении так называемой "СВО", то есть в войне против Украины.

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Темы: ПутинЛукашенко
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