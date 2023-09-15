У Кремлі запевнили, що не укладали угод з КНДР під час візиту Кім Чен Ина

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що жодних угод під час візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії не підписано, у тому числі військових.

Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на заяву Пєскова на брифінгу

Пряма мова Пєскова: "Ні, ні з цієї, ні з інших тем жодних угод підписано не було, не було таких планів".

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Деталі: Так Пєсков прокоментував заяви, що співпраця Москви і Пхеньяну у військовій сфері порушує санкції ООН, і відповів на запитання, чи було підписано між Росією і КНДР угоди у сфері ВТС під час візиту Кім Чен Ина.

Під час зустрічі у п’ятницю з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко Путін цинічно заявив, що Росія і КНДР "нікому не створюють жодних загроз".

Пряма мова Путіна: "Що стосується провокування якогось, нагнітання ситуації, створення загроз кому б то не було. Ми нікому загроз не створюємо".

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