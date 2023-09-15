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У Кремлі запевнили, що не укладали угод з КНДР під час візиту Кім Чен Ина

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 13:13
У Кремлі запевнили, що не укладали угод з КНДР під час візиту Кім Чен Ина
фото GETTY IMAGES

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що жодних угод під час візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії не підписано, у тому числі військових.

Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на заяву Пєскова на брифінгу 

Пряма мова Пєскова: "Ні, ні з цієї, ні з інших тем жодних угод підписано не було, не було таких планів".

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Деталі: Так Пєсков прокоментував заяви, що співпраця Москви і Пхеньяну у військовій сфері порушує санкції ООН, і відповів на запитання, чи було підписано між Росією і КНДР угоди у сфері ВТС під час візиту Кім Чен Ина.

Під час зустрічі у п’ятницю з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко Путін цинічно заявив, що Росія і КНДР "нікому не створюють жодних загроз".

Пряма мова Путіна: "Що стосується провокування якогось, нагнітання ситуації, створення загроз кому б то не було. Ми нікому загроз не створюємо".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі "Восточний" на Далекому сході РФ для переговорів. 
  • Кім Чен Ин підняв келих за здоров'я свого російського "товариша" Путіна і заявив, що "упевнений в успіху Росії" в проведенні так званої "СВО", тобто у війні проти України.

Теми: ПутінПівнічна КореяРосія
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