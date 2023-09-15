У Кремлі запевнили, що не укладали угод з КНДР під час візиту Кім Чен Ина
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що жодних угод під час візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії не підписано, у тому числі військових.
Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на заяву Пєскова на брифінгу
Пряма мова Пєскова: "Ні, ні з цієї, ні з інших тем жодних угод підписано не було, не було таких планів".
Деталі: Так Пєсков прокоментував заяви, що співпраця Москви і Пхеньяну у військовій сфері порушує санкції ООН, і відповів на запитання, чи було підписано між Росією і КНДР угоди у сфері ВТС під час візиту Кім Чен Ина.
Під час зустрічі у п’ятницю з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко Путін цинічно заявив, що Росія і КНДР "нікому не створюють жодних загроз".
Пряма мова Путіна: "Що стосується провокування якогось, нагнітання ситуації, створення загроз кому б то не було. Ми нікому загроз не створюємо".
Що передувало:
- 13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі "Восточний" на Далекому сході РФ для переговорів.
- Кім Чен Ин підняв келих за здоров'я свого російського "товариша" Путіна і заявив, що "упевнений в успіху Росії" в проведенні так званої "СВО", тобто у війні проти України.