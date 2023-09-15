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В Кремле заверили, что не заключали соглашений с КНДР во время визита Ким Чен Ына

Татьяна ЛозовенкоПятница, 15 сентября 2023, 13:13
В Кремле заверили, что не заключали соглашений с КНДР во время визита Ким Чен Ына
фото GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких соглашений во время визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию не подписано, в том числе военных.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление Пескова на брифинге 

Прямая речь Пескова: "Нет, ни по этой, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было, не было таких планов".

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Детали: Так Песков прокомментировал заявления, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной сфере нарушает санкции ООН, и ответил на вопрос, были ли подписаны между Россией и КНДР соглашения в сфере ВТС во время визита Ким Чен Ына.

Во время встречи в пятницу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин цинично заявил, что Россия и КНДР "никому не создают никаких угроз".

Прямая речь Путина: "Что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было. Мы никому угроз не создаем".

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Что предшествовало:

  • 13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" на Дальнем востоке РФ для переговоров.
  • Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье своего российского "товарища" Путина и заявил, что "уверен в успехе России" в проведении так называемой "СВО", то есть в войне против Украины.

Темы: ПутинСеверная КореяРосcия
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