В Кремле заверили, что не заключали соглашений с КНДР во время визита Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких соглашений во время визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию не подписано, в том числе военных.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление Пескова на брифинге

Прямая речь Пескова: "Нет, ни по этой, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было, не было таких планов".

Реклама:

Детали: Так Песков прокомментировал заявления, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной сфере нарушает санкции ООН, и ответил на вопрос, были ли подписаны между Россией и КНДР соглашения в сфере ВТС во время визита Ким Чен Ына.

Во время встречи в пятницу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин цинично заявил, что Россия и КНДР "никому не создают никаких угроз".

Прямая речь Путина: "Что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было. Мы никому угроз не создаем".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: