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Повітряні сили: Станом на цю осінь у росіян в рази менше ракет, ніж було в 2022 році

Олександр ШумілінП'ятниця, 15 вересня 2023, 13:36
Повітряні сили: Станом на цю осінь у росіян в рази менше ракет, ніж було в 2022 році
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

У Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет ніж було у 2022 році.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Треба уточнити, що ракет (в Росії – ред.) менше станом на осінь 2023-го року в рази ніж було станом на 2022 рік.

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Але виробництво ракет продовжується, вони їх виготовляють, західні комплектуючі там є. І в ракетах, і в "Шахедах"… і західні ЗМІ теж на цьому наголошують, що як би не працювали санкції, все одно Росія продовжує отримувати комплектуючі для ракет".   

Читайте також: Ракети не закінчуються. Як Росія продовжує збирати високоточну зброю із західних мікрочипів

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше The New York Times у своїй публікації повідомила, що Росії вдалося подолати санкційний тиск і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення.
  • Восени 2022 року Росія почала систематично обстрілювати об’єкти енергетики України.

Теми: ракетний ударРосіяенергетика
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