Воздушные силы: По состоянию на эту осень у россиян в разы меньше ракет, чем было в 2022 году

В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году.

Источник: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Надо уточнить, что ракет (в России - ред.) меньше по состоянию на осень 2023-го года в разы, чем было по состоянию на 2022 год.

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Но производство ракет продолжается, они их изготавливают, западные комплектующие там есть. И в ракетах, и в "Шахедах"... и западные СМИ тоже это подчеркивают, что как бы ни работали санкции, все равно Россия продолжает получать комплектующие для ракет".

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