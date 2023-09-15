Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы: По состоянию на эту осень у россиян в разы меньше ракет, чем было в 2022 году

Александр ШумилинПятница, 15 сентября 2023, 13:36
Воздушные силы: По состоянию на эту осень у россиян в разы меньше ракет, чем было в 2022 году
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году.

Источник: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Надо уточнить, что ракет (в России - ред.) меньше по состоянию на осень 2023-го года в разы, чем было по состоянию на 2022 год.

Реклама:

Но производство ракет продолжается, они их изготавливают, западные комплектующие там есть. И в ракетах, и в "Шахедах"... и западные СМИ тоже это подчеркивают, что как бы ни работали санкции, все равно Россия продолжает получать комплектующие для ракет".  

Читайте также: Ракеты не заканчиваются. Как Россия продолжает собирать высокоточное оружие из западных микрочипов

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее The New York Times в своей публикации сообщила, что России удалось преодолеть санкционное давление и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения.
  • Осенью 2022 года Россия начала систематически обстреливать объекты энергетики Украины.

Темы: ракетный ударРосcияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
ракетный удар
РФ ищет бомбардировщики Украины после событий в Крыму – Игнат об атаке на Хмельнитчину
NYT: Россия преодолела санкции и производит больше ракет, чем до 2022 года
РФ ударила ракетой по открытой местности в Запорожском районе
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: