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Воздушные силы: По состоянию на эту осень у россиян в разы меньше ракет, чем было в 2022 году

Александр ШумилинПятница, 15 сентября 2023, 13:36
Воздушные силы: По состоянию на эту осень у россиян в разы меньше ракет, чем было в 2022 году
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году.

Источник: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Надо уточнить, что ракет (в России - ред.) меньше по состоянию на осень 2023-го года в разы, чем было по состоянию на 2022 год.

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Но производство ракет продолжается, они их изготавливают, западные комплектующие там есть. И в ракетах, и в "Шахедах"... и западные СМИ тоже это подчеркивают, что как бы ни работали санкции, все равно Россия продолжает получать комплектующие для ракет".  

Читайте также: Ракеты не заканчиваются. Как Россия продолжает собирать высокоточное оружие из западных микрочипов

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее The New York Times в своей публикации сообщила, что России удалось преодолеть санкционное давление и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения.
  • Осенью 2022 года Россия начала систематически обстреливать объекты энергетики Украины.

Темы: ракетный ударРосcияэнергетика
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