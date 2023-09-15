Воздушные силы: По состоянию на эту осень у россиян в разы меньше ракет, чем было в 2022 году
Пятница, 15 сентября 2023, 13:36
В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году.
Источник: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Надо уточнить, что ракет (в России - ред.) меньше по состоянию на осень 2023-го года в разы, чем было по состоянию на 2022 год.
Реклама:
Но производство ракет продолжается, они их изготавливают, западные комплектующие там есть. И в ракетах, и в "Шахедах"... и западные СМИ тоже это подчеркивают, что как бы ни работали санкции, все равно Россия продолжает получать комплектующие для ракет".
Читайте также: Ракеты не заканчиваются. Как Россия продолжает собирать высокоточное оружие из западных микрочипов
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее The New York Times в своей публикации сообщила, что России удалось преодолеть санкционное давление и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения.
- Осенью 2022 года Россия начала систематически обстреливать объекты энергетики Украины.