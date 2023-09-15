На окупованій Херсонщині після псевдовиборів місцевих почали зганяти в "тероборону" – Гуменюк

Після проведення псевдовиборів на лівобережжі Херсонської області окупанти почали формувати загони так званої територіальної оборони з місцевих, щоб у подальшому залучити їх до мобілізаційного резерву загарбників.

Джерело: "Мост" з посиланням на керівницю Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталію Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Після завершення псевдовиборів вони (окупанти – ред.) намагалися зібрати максимум інформації про ту кількість населення, яке може бути мобілізовано. І зараз чоловіче населення фактично перебуває на військовому обліку і з них формуються загони так званої територіальної оборони, з подальшим переходом до мобілізаційного резерву окупаційних військ".

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Деталі: Також Гуменюк повідомила, що наразі на території лівобережжя Херсонщини не спостерігається ударних угруповань, але окупанти намагаються проводити ротації.

Що було раніше: 29 серпня український прапор підняли воїни Збройних сил України на лівому березі Дніпра в Херсонській області – над будівлями в поселенні Дачі, що зараз є "сірою зоною".