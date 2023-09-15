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На оккупированной Херсонщине после псевдовыборов местных начали сгонять в "тероборону" - Гуменюк

Станислав ПогориловПятница, 15 сентября 2023, 16:40
На оккупированной Херсонщине после псевдовыборов местных начали сгонять в тероборону - Гуменюк
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК, СКРИНШОТ ИЗ ЭФИРА "ЕДИНЫХ НОВОСТЕЙ"

После проведения псевдовыборов на левобережье Херсонской области оккупанты начали формировать отряды так называемой территориальной обороны из местных, чтобы в дальнейшем привлечь их в мобилизационный резерв захватчиков.

Источник: "Мост" со ссылкой на руководительницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталью Гуменюк в эфире общенационального телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "После завершения псевдовыборов они (оккупанты - ред.) пытались собрать максимум информации о том количестве населения, которое может быть мобилизовано. И сейчас мужское население фактически находится на воинском учете и из них формируются отряды так называемой территориальной обороны, с последующим переходом в мобилизационный резерв оккупационных войск".

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Детали: Также Гуменюк сообщила, что сейчас на территории левобережья Херсонщины не наблюдается ударных группировок, но оккупанты пытаются проводить ротации.

Что предшествовало: 29 августа украинский флаг подняли воины Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области – над - над зданиями в поселении Дачи, которое сейчас является "серой зоной".

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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