На оккупированной Херсонщине после псевдовыборов местных начали сгонять в "тероборону" - Гуменюк

После проведения псевдовыборов на левобережье Херсонской области оккупанты начали формировать отряды так называемой территориальной обороны из местных, чтобы в дальнейшем привлечь их в мобилизационный резерв захватчиков.

Источник: "Мост" со ссылкой на руководительницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталью Гуменюк в эфире общенационального телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "После завершения псевдовыборов они (оккупанты - ред.) пытались собрать максимум информации о том количестве населения, которое может быть мобилизовано. И сейчас мужское население фактически находится на воинском учете и из них формируются отряды так называемой территориальной обороны, с последующим переходом в мобилизационный резерв оккупационных войск".

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Детали: Также Гуменюк сообщила, что сейчас на территории левобережья Херсонщины не наблюдается ударных группировок, но оккупанты пытаются проводить ротации.

Что предшествовало: 29 августа украинский флаг подняли воины Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области – над - над зданиями в поселении Дачи, которое сейчас является "серой зоной".