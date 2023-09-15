Удар росіян по Новій Каховці: один загиблий, 12 травмованих

Через російський удар керованими авіабомбами по Новій Каховці Херсонщини вранці 15 вересня, одна людина загинула, ще щонайменше 12 були поранені.

Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 15 вересня 2023 року близько 09:20 російські військові завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами по тимчасово окупованому місту Нова Каховка Херсонської області".

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Деталі: Повідомляється, що попередньо, одна цивільна особа загинула, щонайменше 12 людей травмовано.

Що було раніше: У тимчасово окупованій Новій Каховці вдень 15 вересня пролунав вибух, пізніше стало відомо, що на житловий сектор впала випущена росіянами авіабомба.