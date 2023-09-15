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Удар россиян по Новой Каховке: один погибший, 12 травмированных

Станислав ПогориловПятница, 15 сентября 2023, 17:14
Удар россиян по Новой Каховке: один погибший, 12 травмированных
ФОТО ЦНС

Из-за российского удара управляемыми авиабомбами по Новой Каховке Херсонщины утром 15 сентября, один человек погиб, еще по меньшей мере 12 были ранены.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 15 сентября 2023 года около 09:20 российские военные нанесли удар, вероятно управляемыми авиабомбами по временно оккупированному городу Новая Каховка Херсонской области".

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Детали: Сообщается, что предварительно, одно гражданское лицо погибло, по меньшей мере 12 человек травмированы.

Что предшествовало: Во временно оккупированной Новой Каховке днем 15 сентября прогремел взрыв, позже стало известно, что на жилой сектор упала выпущенная россиянами авиабомба.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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