Прикордонники знищили польовий склад окупантів біля Бахмута

На Бахмутському напрямку прикордонники вразили пункт боєпостачання піхотного підрозділу ворога.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що днями прикордонна аеророзвідка встановила місце накопичення боєкомплекту загарбниками. А "дістали" логістичний обʼєкт противника наші бійці за допомогою станкового автоматичного гранатомета.

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Під час пристрільного вогню було знешкоджено одного окупанта, який перебував біля цілі.

Від наступних пострілів ящики з боєприпасами зайнялись та вибухнули. У результаті детонування ворожий польовий арсенал повністю знищено, резюмують прикордонники.