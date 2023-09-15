Прикордонники знищили польовий склад окупантів біля Бахмута
П'ятниця, 15 вересня 2023, 18:03
На Бахмутському напрямку прикордонники вразили пункт боєпостачання піхотного підрозділу ворога.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Повідомляється, що днями прикордонна аеророзвідка встановила місце накопичення боєкомплекту загарбниками. А "дістали" логістичний обʼєкт противника наші бійці за допомогою станкового автоматичного гранатомета.
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Під час пристрільного вогню було знешкоджено одного окупанта, який перебував біля цілі.
Від наступних пострілів ящики з боєприпасами зайнялись та вибухнули. У результаті детонування ворожий польовий арсенал повністю знищено, резюмують прикордонники.
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