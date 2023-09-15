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Пограничники уничтожили полевой склад оккупантов возле Бахмута

Валентина РоманенкоПятница, 15 сентября 2023, 18:03
Пограничники уничтожили полевой склад оккупантов возле Бахмута
скриншот

На Бахмутском направлении пограничники поразили пункт боеснабжения пехотного подразделения врага.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что на днях пограничная аэроразведка установила место накопления боекомплекта захватчиками. А "достали" логистический объект противника наши бойцы с помощью станкового автоматического гранатомета.

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Во время пристрелочного огня был обезврежен один оккупант, который находился возле цели.

От следующих выстрелов ящики с боеприпасами загорелись и взорвались. В результате детонирования вражеский полевой арсенал полностью уничтожен, резюмируют пограничники.

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Темы: БахмутПограничная служба
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