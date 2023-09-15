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Бельгія надасть свої F-16 для навчання українських пілотів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 18:06
Бельгія надасть свої F-16 для навчання українських пілотів
Фото: Getty Images

Уряд Бельгії у п'ятницю затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16, шестеро українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій пройдуть підготовку в Бельгії.

Джерело: міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер, пише "Європейска правда" з посиланням на Le Soir

Деталі: Крім того, в найближчі тижні Міністерство оборони Бельгії скерує групу з трьох військовослужбовців до навчального центру для українських пілотів F-16 у Данії, яка надала для цього свою авіабазу Скрюдструп на півдні країни.

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А у 2024 році Міноборони Бельгії відправить до Данії два двомісні навчально-тренувальні літаки типу F-16B для підвищення кваліфікації, а також контингент із близько п'ятдесяти військовослужбовців, переважно технічного персоналу, які відповідатимуть за розгортання літаків F-16.

"На додаток до цього важливого внеску в підготовку і введення в експлуатацію винищувача (F-16 – ред.), наш уряд офіційно заявляє про свою підтримку в наданні допомоги в реалізації цього нового потенціалу – необхідного для модернізації українських збройних сил", – підкреслила Дедондер.

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Теми: БельгіяавіаУкраїнавійна
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