Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинских пилотов

Правительство Бельгии в пятницу утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16, шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут подготовку в Бельгии.

Источник: министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir

Детали: Кроме того, в ближайшие недели Министерство обороны Бельгии направит группу из трех военнослужащих в учебный центр для украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила для этого свою авиабазу Скрюдструп на юге страны.

Реклама:

А в 2024 году Минобороны Бельгии отправит в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации, а также контингент из около пятидесяти военнослужащих, преимущественно технического персонала, которые будут отвечать за развертывание самолетов F-16.

"В дополнение к этому важному вкладу в подготовку и ввод в эксплуатацию истребителя (F-16. – Ред.) наше правительство официально заявляет о своей поддержке в оказании помощи в реализации этого нового потенциала – необходимого для модернизации украинских вооруженных сил", – подчеркнула Дедондер.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ