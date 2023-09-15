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Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинских пилотов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 18:06
Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинских пилотов
Фото: Getty Images

Правительство Бельгии в пятницу утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16, шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут подготовку в Бельгии.

Источник: министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir

Детали: Кроме того, в ближайшие недели Министерство обороны Бельгии направит группу из трех военнослужащих в учебный центр для украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила для этого свою авиабазу Скрюдструп на юге страны.

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А в 2024 году Минобороны Бельгии отправит в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации, а также контингент из около пятидесяти военнослужащих, преимущественно технического персонала, которые будут отвечать за развертывание самолетов F-16.

"В дополнение к этому важному вкладу в подготовку и ввод в эксплуатацию истребителя (F-16. – Ред.) наше правительство официально заявляет о своей поддержке в оказании помощи в реализации этого нового потенциала – необходимого для модернизации украинских вооруженных сил", – подчеркнула Дедондер.

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Темы: БельгияавиаУкраинавойна
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