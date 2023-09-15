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Кадиров знаходиться у дуже тяжкому стані – розвідка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 15 вересня 2023, 19:53
Кадиров знаходиться у дуже тяжкому стані – розвідка
Рамзан Кадиров, фото: Getty Images

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що глава підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров знаходиться у дуже тяжкому стані.

Джерело: Юсов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми можемо підтвердити, що у нього (Кадирова - ред.) чергове важке загострення і він перебуває у дуже тяжкому стані останні кілька днів".

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скрішот з відео у Telegram-каналі кадирова

Нагадаємо: СБУ оголосила Кадирова у розшук у вересні минулого року. Його розшукують в межах статті 110 частина 3 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків) і статті 437 частина 2 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Згідно з цими статтями, Кадирову загрожує від десяти років в'язниці до довічного позбавлення волі.

Теми: КадировЧечнярозвідка
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