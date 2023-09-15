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Кадыров находится в очень тяжелом состоянии - разведка

Станислав ПогориловПятница, 15 сентября 2023, 19:53
Кадыров находится в очень тяжелом состоянии - разведка
Рамзан Кадыров, фото: Getty Images

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что глава подконтрольной Кремлю Чечни Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Источник: Юсов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Мы можем подтвердить, что у него (Кадырова - ред.) очередное тяжелое обострение и он находится в очень тяжелом состоянии последние несколько дней".

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скриншот с видео в Telegram-канале Кадырова

Напомним: СБУ объявила Кадырова в розыск в сентябре прошлого года. Его разыскивают в рамках статьи 110 часть 3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям) и статьи 437 часть 2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Согласно этим статьям, Кадырову грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

Темы: КадыровЧечняразведка
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