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Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії щодо ввезення українського зерна

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 вересня 2023, 20:52
Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії щодо ввезення українського зерна
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за зняття обмежень на імпорт українського зерна і зазначив, що Україна буде цивілізовано відповідати на рішення сусідів, які порушуватимуть право ЄС.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за дотримання слова та правил вільного ринку. Назвав це прикладом справжньої єдності й довіри між Україною та ЄС.

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Також президент наголосив на тому, що важливо, щоб Україну у рішенні підтримали і сусіди.

Пряма мова: "Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 вересня  Європейська комісія прийняла рішення не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції.
  • Водночас польський прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, попри дозвіл ЄС.

Теми: ЗеленськийзерноЄС
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