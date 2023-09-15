Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії щодо ввезення українського зерна

Президент України Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за зняття обмежень на імпорт українського зерна і зазначив, що Україна буде цивілізовано відповідати на рішення сусідів, які порушуватимуть право ЄС.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за дотримання слова та правил вільного ринку. Назвав це прикладом справжньої єдності й довіри між Україною та ЄС.

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Також президент наголосив на тому, що важливо, щоб Україну у рішенні підтримали і сусіди.

Пряма мова: "Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати".

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