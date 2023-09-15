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Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по ввозу украинского зерна

Татьяна ОлейникПятница, 15 сентября 2023, 20:52
Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по ввозу украинского зерна
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за снятие ограничений на импорт украинского зерна и отметил, что Украина будет цивилизованно отвечать на решения соседей, которые будут нарушать право ЕС.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский поблагодарил президентау Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Назвал это примером подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС.

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Также президент отметил, что важно, чтобы Украину в решении поддержали и соседи.

Прямая речь: "Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 сентября Европейская комиссия приняла решение не продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
  • В то же время польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продолжит запрет на импорт украинского зерна, несмотря на разрешение ЕС.

Темы: ЗеленскийзерноЕС
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