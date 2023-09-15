Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по ввозу украинского зерна

Татьяна ОлейникПятница, 15 сентября 2023, 20:52
Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по ввозу украинского зерна
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за снятие ограничений на импорт украинского зерна и отметил, что Украина будет цивилизованно отвечать на решения соседей, которые будут нарушать право ЕС.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский поблагодарил президентау Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Назвал это примером подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС.

Реклама:

Также президент отметил, что важно, чтобы Украину в решении поддержали и соседи.

Прямая речь: "Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 сентября Европейская комиссия приняла решение не продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
  • В то же время польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продолжит запрет на импорт украинского зерна, несмотря на разрешение ЕС.

Темы: ЗеленскийзерноЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Зеленский
На вторую половину сентября запланированы важные международные мероприятия – Зеленский
Зеленский встретится с Байденом в четверг и может выступить в Конгрессе - СМИ
Зеленский провел очередную Ставку: внимание к текущим и будущим спецоперациям, поставки оружия
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: