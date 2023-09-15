Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по ввозу украинского зерна
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за снятие ограничений на импорт украинского зерна и отметил, что Украина будет цивилизованно отвечать на решения соседей, которые будут нарушать право ЕС.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: Зеленский поблагодарил президентау Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Назвал это примером подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС.
Также президент отметил, что важно, чтобы Украину в решении поддержали и соседи.
Прямая речь: "Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать".
Предыстория:
- 15 сентября Европейская комиссия приняла решение не продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
- В то же время польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продолжит запрет на импорт украинского зерна, несмотря на разрешение ЕС.