Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по ввозу украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за снятие ограничений на импорт украинского зерна и отметил, что Украина будет цивилизованно отвечать на решения соседей, которые будут нарушать право ЕС.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский поблагодарил президентау Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Назвал это примером подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС.

Реклама:

Также президент отметил, что важно, чтобы Украину в решении поддержали и соседи.

Прямая речь: "Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ