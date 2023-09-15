На другу половину вересня заплановані важливі міжнародні заходи – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у другій половині вересня візьме участь у важливих міжнародних заходах.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського за 15 вересня

Пряма мова: "Готуємось до важливих міжнародних заходів, які заплановані на другу половину вересня. Сьогодні провів кілька тривалих нарад щодо цього. Робимо все, щоб для України були вагомі результати і в нових оборонних пакетах від партнерів і в рішеннях міжнародних інституцій".

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Деталі: Зеленський також повідомив, що провів широку нараду з представниками правоохоронних та антикорупційних органів. Та зазначив, що Офіс президента разом з Верховною радою та урядом готують рішення, які наблизять до остаточного знищення олігархічно-корупційних впливів в Україні.

Передісторія:

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 15 вересня підтвердив зустріч Джо Байдена й Володимира Зеленського в Білому домі 21 вересня. Зустріч відбудеться після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Про візит Зеленського до США наступного тижня раніше повідомила низка американських ЗМІ та агентств. За даними The Washington Post, він також відвідає Конгрес США з метою домогтися від законодавців схвалення додаткової допомоги для України на суму 24 мільярди доларів.

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.