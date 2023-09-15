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На другу половину вересня заплановані важливі міжнародні заходи – Зеленський

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 вересня 2023, 21:24
На другу половину вересня заплановані важливі міжнародні заходи – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у другій половині вересня візьме участь у важливих міжнародних заходах.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського за 15 вересня

Пряма мова: "Готуємось до важливих міжнародних заходів, які заплановані на другу половину вересня. Сьогодні провів кілька тривалих нарад щодо цього. Робимо все, щоб для України були вагомі результати і в нових оборонних пакетах від партнерів і в рішеннях міжнародних інституцій".

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Деталі: Зеленський також повідомив, що провів широку нараду з представниками правоохоронних та антикорупційних органів. Та зазначив, що Офіс президента разом з Верховною радою та урядом готують рішення, які наблизять до остаточного знищення олігархічно-корупційних впливів в Україні.

Передісторія:

  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 15 вересня підтвердив зустріч Джо Байдена й Володимира Зеленського в Білому домі 21 вересня. Зустріч відбудеться після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
  • Про візит Зеленського до США наступного тижня раніше повідомила низка американських ЗМІ та агентств. За даними The Washington Post, він також відвідає Конгрес США з метою домогтися від законодавців схвалення додаткової допомоги для України на суму 24 мільярди доларів.
  • Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
  • За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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Теми: Зеленськийкорупція
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