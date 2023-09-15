На другу половину вересня заплановані важливі міжнародні заходи – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у другій половині вересня візьме участь у важливих міжнародних заходах.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського за 15 вересня
Пряма мова: "Готуємось до важливих міжнародних заходів, які заплановані на другу половину вересня. Сьогодні провів кілька тривалих нарад щодо цього. Робимо все, щоб для України були вагомі результати і в нових оборонних пакетах від партнерів і в рішеннях міжнародних інституцій".
Деталі: Зеленський також повідомив, що провів широку нараду з представниками правоохоронних та антикорупційних органів. Та зазначив, що Офіс президента разом з Верховною радою та урядом готують рішення, які наблизять до остаточного знищення олігархічно-корупційних впливів в Україні.
Передісторія:
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 15 вересня підтвердив зустріч Джо Байдена й Володимира Зеленського в Білому домі 21 вересня. Зустріч відбудеться після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
- Про візит Зеленського до США наступного тижня раніше повідомила низка американських ЗМІ та агентств. За даними The Washington Post, він також відвідає Конгрес США з метою домогтися від законодавців схвалення додаткової допомоги для України на суму 24 мільярди доларів.
- Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
- За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.