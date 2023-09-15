Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На вторую половину сентября запланированы важные международные мероприятия – Зеленский

Татьяна ОлейникПятница, 15 сентября 2023, 21:24
На вторую половину сентября запланированы важные международные мероприятия – Зеленский
владимир зеленский. фото опу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во второй половине сентября примет участие в важных международных мероприятиях.

Источник: вечернее обращение Зеленского за 15 сентября

Прямая речь: "Готовимся к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября. Сегодня провел несколько длительных совещаний по этому поводу. Делаем все, чтобы для Украины были весомые результаты и в новых оборонных пакетах от партнеров и в решениях международных институтов".

Реклама:

Зеленский также сообщил, что провел широкое совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов. Однако отметил, что Офис президента вместе с Верховной радой и правительством готовят решения, которые приблизят к окончательному уничтожению олигархически-коррупционных влияний в Украине.

Предыстория:

  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 15 сентября подтвердил встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме 21 сентября. Встреча состоится после участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
  • О визите Зеленского в США на следующей неделе ранее сообщил ряд американских СМИ и агентств. По данным The Washington Post, он также посетит Конгресс США с целью добиться от законодателей одобрения дополнительной помощи для Украины на сумму 24 миллиарда долларов.
  • Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
  • По данным СМИ, во время мероприятий Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Зеленский
Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по ввозу украинского зерна
Зеленский встретится с Байденом в четверг и может выступить в Конгрессе - СМИ
Зеленский провел очередную Ставку: внимание к текущим и будущим спецоперациям, поставки оружия
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: