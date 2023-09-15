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На вторую половину сентября запланированы важные международные мероприятия – Зеленский

Татьяна ОлейникПятница, 15 сентября 2023, 21:24
На вторую половину сентября запланированы важные международные мероприятия – Зеленский
владимир зеленский. фото опу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во второй половине сентября примет участие в важных международных мероприятиях.

Источник: вечернее обращение Зеленского за 15 сентября

Прямая речь: "Готовимся к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября. Сегодня провел несколько длительных совещаний по этому поводу. Делаем все, чтобы для Украины были весомые результаты и в новых оборонных пакетах от партнеров и в решениях международных институтов".

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Зеленский также сообщил, что провел широкое совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов. Однако отметил, что Офис президента вместе с Верховной радой и правительством готовят решения, которые приблизят к окончательному уничтожению олигархически-коррупционных влияний в Украине.

Предыстория:

  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 15 сентября подтвердил встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме 21 сентября. Встреча состоится после участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
  • О визите Зеленского в США на следующей неделе ранее сообщил ряд американских СМИ и агентств. По данным The Washington Post, он также посетит Конгресс США с целью добиться от законодателей одобрения дополнительной помощи для Украины на сумму 24 миллиарда долларов.
  • Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
  • По данным СМИ, во время мероприятий Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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Темы: Зеленскийкоррупция
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