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В РФ назвали винного у аварії "Луни-25"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 вересня 2023, 23:14
В РФ назвали винного у аварії Луни-25
ФОТО: РОСКОСМОС

У Роскосмосі повідомили, що причина загибелі міжпланетної станції "Луна-25" 19 серпня 2023 року – один із приладів.

Джерело: "Роскосмос"

Деталі: Глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, акселерометр не передав інформацію, необхідну для вимикання двигуна.

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Довідка: Акселерометр – це прилад для вимірювання сили реакції індукованої прискоренням або гравітацією.

Що передувало: 19 серпня 2023 року, за даними Роскосмосу, станція "перейшла на нерозрахункову орбіту, зіткнулася з Місяцем і припинила своє існування". Запуск першої за майже 50 років російської місячної станції відбувся 11 серпня, посадка на супутник Землі була запланована на 21 серпня.

Теми: Росіянаукакосмос
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