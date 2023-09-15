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В РФ назвали виновного в аварии "Луны-25"

Татьяна ОлейникПятница, 15 сентября 2023, 23:14
В РФ назвали виновного в аварии Луны-25
ФОТО: РОСКОСМОС

В "Роскосмосе" сообщили, что причина гибели межпланетной станции "Луна-25" 19 августа 2023 - один из приборов.

Источник: "Роскосмос

Детали: Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя.

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Акселерометр – это прибор для измерения силы реакции индуцированной ускорением или гравитацией.

Что предшествовало: 19 августа 2023 года, по данным Роскосмоса, станция "перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование". Запуск первой за 50 лет российской лунной станции состоялся 11 августа, посадка на спутник Земли была запланирована на 21 августа.

Темы: Росcиянаукакосмос
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