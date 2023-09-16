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Ексадвоката, який називав Єрмака "агентом ФСБ", відправили під цілодобовий домашній арешт

"Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 02:07
Ексадвоката, який називав Єрмака агентом ФСБ, відправили під цілодобовий домашній арешт
Ексадвокат, який дискредитував вище військово-політичне керівництво України та закликав до насильницької зміни влади, фото СБУ

15 вересня Солом’янський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці колишнього адвоката, який, за даними слідства, дискредитував вище військово-політичне керівництво України та закликав до насильницької зміни влади.

Джерело: Hromadske з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах

Деталі: Суд також призначив ексадвокату носіння електронного браслета.

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За даними джерела hromadske у правоохоронних органах, йдеться про Сергія Крижанівського, засновника адвокатського об’єднання "Крижанівський та партнери" та автора YouTube-каналу "Сергій Крижанівський LIVE".

Значна частина відео на його YouTube-каналі, на який підписано понад 120 тисяч глядачів, — про керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, якого ексадвокат називав "генерал-лейтенантом ФСБ Росії".

Слідчі СБУ повідомили Крижанівському про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України — публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. 

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк із конфіскацією майна або без такої.

Передісторія: 

  • 14 вересня СБУ заявила, що викрила у Києві ексадвоката, який на своєму каналі Youtube намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі. Встановлено, що "відеозвернення" фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Телеграм-канали "вагнерівців".

Теми: СБУКиївпрокуратура
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