Экса-адвоката, который называл Ермака "агентом ФСБ", отправили под круглосуточный домашний арест

Экса-адвокат, который дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и призвал к насильственной смене власти, фото СБУ

15 сентября Соломенский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца бывшего адвоката, который, по данным следствия, дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и призывал к насильственной смене власти.

Источник: Hromadske со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах

Детали: Суд также назначил экс-адвокату ношение электронного браслета.

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По данным источника hromadske в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Крыжановском, основателе адвокатского объединения "Крыжановский и партнеры" и авторе YouTube-канала "Сергей Крыжановский LIVE".

Значительная часть видео на его YouTube-канале, на который подписано более 120 тысяч зрителей, - о руководителе Офиса президента Украины Андрее Ермаке, которого экс-адвокат называл "генерал-лейтенантом ФСБ России".

Следователи СБУ сообщили Крыжановскому о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

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Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Предыстория:

14 сентября СБУ заявила, что разоблачила в Киеве экс-адвоката, который на своем канале Youtube пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве.

Установлено, что "видеообращение" фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы "вагнеровцев".