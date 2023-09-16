Экса-адвоката, который называл Ермака "агентом ФСБ", отправили под круглосуточный домашний арест
15 сентября Соломенский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца бывшего адвоката, который, по данным следствия, дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и призывал к насильственной смене власти.
Источник: Hromadske со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах
Детали: Суд также назначил экс-адвокату ношение электронного браслета.
По данным источника hromadske в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Крыжановском, основателе адвокатского объединения "Крыжановский и партнеры" и авторе YouTube-канала "Сергей Крыжановский LIVE".
Значительная часть видео на его YouTube-канале, на который подписано более 120 тысяч зрителей, - о руководителе Офиса президента Украины Андрее Ермаке, которого экс-адвокат называл "генерал-лейтенантом ФСБ России".
Следователи СБУ сообщили Крыжановскому о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
Предыстория:
14 сентября СБУ заявила, что разоблачила в Киеве экс-адвоката, который на своем канале Youtube пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве.
Установлено, что "видеообращение" фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы "вагнеровцев".