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Трамп каже, що йому приємна похвала Путіна

"Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 04:53
Трамп каже, що йому приємна похвала Путіна
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО GETTY IMAGES

Експрезидент США Дональд Трамп тішиться, що його похвалив президент Росії Володимир Путін, який сказав що підтримує намір Трампа завершити російську війну проти України за одну добу.

Джерело: Трамп у інтерв’ю NBC News

Деталі: Трамп знову повторив, що в разі переобрання його на пост президента він зупинить війну впродовж 24 годин, хоча й не надав деталей, як він збирається це зробити: "Якщо я дам вам деталі, то втрачу всі свої козирі… Я б сказав певні речі Путіну. Я б сказав певні речі (Президенту Володимиру) Зеленському".

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Минулого тижня Путін на Східному економічному форумі у Владивостоці заявив, що чув слова Трампа про його намір врегулювати конфлікт протягом кількох днів: "Це не може нас не радувати".

Трамп сказав, що йому приємні ці коментарі: "Мені подобається, що він це сказав. Бо це означає: те, що я кажу, є правильним. Я б затягнув його в кімнату. Я б привів до кімнати Зеленського. Я б звів їх разом. І уклав би угоду".

У чому полягатиме ця угода й чи передбачатиме вона збереження територіальної цілісності України, Трамп не відповів, лише зазначив, що це буде "справедлива угода для всіх".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У липні Трамп заявив, що у разі своєї перемоги на виборах президента США, змусить президентів України та Росії укласти мирну угоду.

Теми: ТрампПутінРосіявійна
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