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Трамп говорит, что ему приятна похвала Путина

"Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 04:53
Трамп говорит, что ему приятна похвала Путина
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО GETTY IMAGES

Экс-президент США Дональд Трамп радуется, что его похвалил президент России Владимир Путин, который сказал, что поддерживает намерение Трампа завершить российскую войну против Украины за одни сутки.

Источник: Трамп в интервью NBC News

Детали: Трамп вновь повторил, что в случае переизбрания его на пост президента он остановит войну в течение 24 часов, хотя и не предоставил деталей, как он собирается это сделать: "Если я дам вам детали, то потеряю все свои козыри... Я бы сказал определенные вещи Путину. Я бы сказал определенные вещи (Президенту Владимиру) Зеленскому".

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На прошлой неделе Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что слышал слова Трампа о его намерении урегулировать конфликт в течение нескольких дней: "Это не может нас не радовать".

Трамп сказал, что ему приятны эти комментарии: "Мне нравится, что он это сказал. Потому что это означает: то, что я говорю, является правильным. Я бы затащил его в комнату. Я бы привел в комнату Зеленского. Я бы свел их вместе. И заключил бы соглашение".

В чем будет заключаться это соглашение и будет ли оно предусматривать сохранение территориальной целостности Украины, Трамп не ответил, лишь отметил, что это будет "справедливая сделка для всех".

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Предыстория: 

  • В июле Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах президента США, заставит президентов Украины и России заключить мирное соглашение.

Темы: ТрампПутинРосcиявойна
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