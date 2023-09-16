Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп говорит, что ему приятна похвала Путина

"Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 04:53
Трамп говорит, что ему приятна похвала Путина
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО GETTY IMAGES

Экс-президент США Дональд Трамп радуется, что его похвалил президент России Владимир Путин, который сказал, что поддерживает намерение Трампа завершить российскую войну против Украины за одни сутки.

Источник: Трамп в интервью NBC News

Детали: Трамп вновь повторил, что в случае переизбрания его на пост президента он остановит войну в течение 24 часов, хотя и не предоставил деталей, как он собирается это сделать: "Если я дам вам детали, то потеряю все свои козыри... Я бы сказал определенные вещи Путину. Я бы сказал определенные вещи (Президенту Владимиру) Зеленскому".

Реклама:

На прошлой неделе Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что слышал слова Трампа о его намерении урегулировать конфликт в течение нескольких дней: "Это не может нас не радовать".

Трамп сказал, что ему приятны эти комментарии: "Мне нравится, что он это сказал. Потому что это означает: то, что я говорю, является правильным. Я бы затащил его в комнату. Я бы привел в комнату Зеленского. Я бы свел их вместе. И заключил бы соглашение".

В чем будет заключаться это соглашение и будет ли оно предусматривать сохранение территориальной целостности Украины, Трамп не ответил, лишь отметил, что это будет "справедливая сделка для всех".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • В июле Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах президента США, заставит президентов Украины и России заключить мирное соглашение.

Темы: ТрампПутинРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Трамп
Вмешательство в выборы: Трамп не признает вину, в суд не приедет
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
Штурм Капитолия: Трампа будут судить в разгар избирательной кампании в США
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: