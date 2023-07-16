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Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 22:10
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Дональд Трамп, фото Getty Images

Претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії, експрезидент країни Дональд Трамп пояснив, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду.

Джерело: Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News

Пряма мова: "Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома.

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Я б сказав Зеленському: "Досить (англ. "no more" – ред.). Ви повинні укласти угоду".

Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми [дамо Україні] більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться". Я укладу угоду за один день. За один день".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 березня 2023 року експрезидент США та ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін. Пізніше він також повторював цю тезу.
  • 13 травня Зеленський нагадав, що Трамп, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, раніше не закінчив її ще до повномасштабного вторгнення.
  • 3 червня Зеленський зазначив, що "не зрозумів" слова Трампа про те, що він би завершив повномасштабну війну за одну добу, посадивши Київ і Москву за стіл переговорів.
  • 9 липня Зеленський заявив, що президент США Джо Байден міг би закінчити війну в Україні й за 5 хвилин, якби йшлося про здачу українських територій, але наша країна б не погодилася на це.

Теми: ТрампЗеленськийПутінвійна
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