Претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії, експрезидент країни Дональд Трамп пояснив, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду.

Джерело: Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News

Пряма мова: "Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома.

Я б сказав Зеленському: "Досить (англ. "no more" – ред.). Ви повинні укласти угоду".

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Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми [дамо Україні] більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться". Я укладу угоду за один день. За один день".

Передісторія:

26 березня 2023 року експрезидент США та ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін. Пізніше він також повторював цю тезу.

13 травня Зеленський нагадав, що Трамп, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, раніше не закінчив її ще до повномасштабного вторгнення.

3 червня Зеленський зазначив, що "не зрозумів" слова Трампа про те, що він би завершив повномасштабну війну за одну добу, посадивши Київ і Москву за стіл переговорів.

9 липня Зеленський заявив, що президент США Джо Байден міг би закінчити війну в Україні й за 5 хвилин, якби йшлося про здачу українських територій, але наша країна б не погодилася на це.