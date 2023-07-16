Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду

Претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії, експрезидент країни Дональд Трамп пояснив, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду.

Джерело: Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News

Пряма мова: "Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома.

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Я б сказав Зеленському: "Досить (англ. "no more" – ред.). Ви повинні укласти угоду".

Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми [дамо Україні] більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться". Я укладу угоду за один день. За один день".

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