Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Греції через шторм загинуло понад 200 тисяч тварин

"Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 05:23
У Греції через шторм загинуло понад 200 тисяч тварин
Наслідки шторму у Греції, фото InTime News

У Грецькій сільськогосподарській страховій організації (ELGA), регіон Фессалія, повідомили, що внаслідок шторму "Даніель" загинуло понад двісті тисяч тварин.

Джерело: видання Ekathimerini з посиланням на слова міністра сільського розвитку та продовольства Греції Лефтеріса Авгенакіса

Деталі: Він сказав, що наразі повідомляється про загибель 61 786 овець і кіз, 19 355 свиней, 5 306 особин великої рогатої худоби та 123 810 птахів. 

Реклама:

Заява міністра пролунала під час його виступу в Кризовому координаційному центрі у місті Ларисса.

Передісторія:

  • 6 вересня шторм Даніель вирував у Греції, де після потужних злив почалися повені. У деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше середньорічної норми опадів, зокрема в Афінах.
  • Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.
  • 11 вересня стало відомо, що кількість підтверджених смертей від нещодавньої повені в центральній Греції зросла до 15 після того, як у неділю були знайдені тіла чотирьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти.
  • 13 вересня понад 5 000 людей вважалися загиблими і 10 000 зниклими безвісти після того, як зливи на північному сході Лівії спричинили руйнування двох дамб, що призвело до припливу води в уже затоплені райони.
  • 15 вересня кількість загиблих внаслідок повеней на сході Лівії перевищила 11 тисяч людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Греція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
Греція
Греція заперечила заяву прем'єра Косова про наближення до визнання незалежності
У Греції потрапив у серйозну ДТП двоповерховий автобус із Сербії: є загиблі, десятки постраждали
Кількість загиблих у повенях у Греції зросла, шестеро людей вважаються зниклими
Останні новини
11:11
Кабмін спростив вимоги для відкриття аптек у селах
11:08
Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: