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У Греції через шторм загинуло понад 200 тисяч тварин

"Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 05:23
У Греції через шторм загинуло понад 200 тисяч тварин
Наслідки шторму у Греції, фото InTime News

У Грецькій сільськогосподарській страховій організації (ELGA), регіон Фессалія, повідомили, що внаслідок шторму "Даніель" загинуло понад двісті тисяч тварин.

Джерело: видання Ekathimerini з посиланням на слова міністра сільського розвитку та продовольства Греції Лефтеріса Авгенакіса

Деталі: Він сказав, що наразі повідомляється про загибель 61 786 овець і кіз, 19 355 свиней, 5 306 особин великої рогатої худоби та 123 810 птахів. 

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Заява міністра пролунала під час його виступу в Кризовому координаційному центрі у місті Ларисса.

Передісторія:

  • 6 вересня шторм Даніель вирував у Греції, де після потужних злив почалися повені. У деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше середньорічної норми опадів, зокрема в Афінах.
  • Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.
  • 11 вересня стало відомо, що кількість підтверджених смертей від нещодавньої повені в центральній Греції зросла до 15 після того, як у неділю були знайдені тіла чотирьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти.
  • 13 вересня понад 5 000 людей вважалися загиблими і 10 000 зниклими безвісти після того, як зливи на північному сході Лівії спричинили руйнування двох дамб, що призвело до припливу води в уже затоплені райони.
  • 15 вересня кількість загиблих внаслідок повеней на сході Лівії перевищила 11 тисяч людей.

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Теми: Греція
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