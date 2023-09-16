В Греции из-за шторма погибло более 200 тысяч животных

В Греческой сельскохозяйственной страховой организации (ELGA), регион Фессалия, сообщили, что в результате шторма "Даниэль" погибло более двухсот тысяч животных.

Источник: издание Ekathimerini со ссылкой на слова министра сельского развития и продовольствия Греции Лефтериса Авгенакиса

Детали: Он сказал, что сейчас сообщается о гибели 61 786 овец и коз, 19 355 свиней, 5 306 особей крупного рогатого скота и 123 810 птиц.

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Заявление министра прозвучало во время его выступления в Кризисном координационном центре в городе Лариса.

Предыстория:

6 сентября шторм Даниэль бушевал в Греции, где после мощных ливней в среду начались наводнения. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.

Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.

11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Более 5 000 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке Ливии вызвали разрушение двух дамб, что привело к приливу воды в уже затопленные районы.

15 сентября количество погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч человек.