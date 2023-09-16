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США нарощують виробництво 155-міліметрових  артснарядів: 100 тисяч на місяць

"Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 06:41
США нарощують виробництво 155-міліметрових  артснарядів: 100 тисяч на місяць
Транспортування артилерійських боєприпасів 155 калібру, фото handelsblatt

США планують збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів у найближчі роки та досягти 100 000 одиниць у 2025 році.

Джерело: головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант під час конференції в п'ятницю, Reuters

Пряма мова Лапланта: "У 2025 році ми будемо на рівні 100 000 на місяць. 6 або 8 місяців тому ми були на рівні 14 000 на місяць, сьогодні ми маємо 28 000 на місяць".

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Передісторія: 

  • У серпні стало відомо, що адміністрація президента США зосередилася на розширенні виробництва 155-мм артилерійських снарядів, які виявилися критично важливими для України під час контрнаступу.

Теми: війнаСША
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