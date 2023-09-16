Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США нарощують виробництво 155-міліметрових  артснарядів: 100 тисяч на місяць

"Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 06:41
США нарощують виробництво 155-міліметрових  артснарядів: 100 тисяч на місяць
Транспортування артилерійських боєприпасів 155 калібру, фото handelsblatt

США планують збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів у найближчі роки та досягти 100 000 одиниць у 2025 році.

Джерело: головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант під час конференції в п'ятницю, Reuters

Пряма мова Лапланта: "У 2025 році ми будемо на рівні 100 000 на місяць. 6 або 8 місяців тому ми були на рівні 14 000 на місяць, сьогодні ми маємо 28 000 на місяць".

Реклама:

Передісторія: 

  • У серпні стало відомо, що адміністрація президента США зосередилася на розширенні виробництва 155-мм артилерійських снарядів, які виявилися критично важливими для України під час контрнаступу.

Теми: війнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
війна
РФ атакувала ракетами, мінометами та артилерією вісім областей України
Депутат Держдуми складає мандат, щоб "керувати" на окупованій Херсонщині
Росія ймовірно готується до обстрілів української інфраструктури взимку – розвідка Британії
Останні новини
11:11
Кабмін спростив вимоги для відкриття аптек у селах
11:08
Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: