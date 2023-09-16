США наращивают производство 155-миллиметровых артснарядов: 100 тысяч в месяц

США планируют увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в ближайшие годы и достичь 100 000 единиц в 2025 году.

Источник: главный закупщик Пентагона Билл Лаплант во время конференции в пятницу, Reuters

Прямая речь Лапланта: "В 2025 году мы будем на уровне 100 000 в месяц. 6 или 8 месяцев назад мы были на уровне 14 000 в месяц, сегодня мы имеем 28 000 в месяц".

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