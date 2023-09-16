США наращивают производство 155-миллиметровых артснарядов: 100 тысяч в месяц
Суббота, 16 сентября 2023, 06:41
США планируют увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в ближайшие годы и достичь 100 000 единиц в 2025 году.
Источник: главный закупщик Пентагона Билл Лаплант во время конференции в пятницу, Reuters
Прямая речь Лапланта: "В 2025 году мы будем на уровне 100 000 в месяц. 6 или 8 месяцев назад мы были на уровне 14 000 в месяц, сегодня мы имеем 28 000 в месяц".
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Предыстория:
- В августе стало известно, что администрация президента США сосредоточилась на расширении производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые оказались критически важными для Украины во время контрнаступления.