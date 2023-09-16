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США наращивают производство 155-миллиметровых артснарядов: 100 тысяч в месяц

"Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 06:41
США наращивают производство 155-миллиметровых артснарядов: 100 тысяч в месяц
Транспортировка артиллерийских боеприпасов 155 калибра, фото handelsblatt

США планируют увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в ближайшие годы и достичь 100 000 единиц в 2025 году.

Источник: главный закупщик Пентагона Билл Лаплант во время конференции в пятницу, Reuters

Прямая речь Лапланта: "В 2025 году мы будем на уровне 100 000 в месяц. 6 или 8 месяцев назад мы были на уровне 14 000 в месяц, сегодня мы имеем 28 000 в месяц".

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Предыстория: 

  • В августе стало известно, что администрация президента США сосредоточилась на расширении производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые оказались критически важными для Украины во время контрнаступления.

Темы: войнаСША
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