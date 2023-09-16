Під КМДА мітингують проти скандальних закупівель під час війни
Субота, 16 вересня 2023, 11:40
16 вересня українці зібралися під будівлею КМДА в столиці та вимагають від влади витрачати кошти на Збройні сили.
Джерело: соцмережі
Деталі: Українці вимагають, щоб влада витрачала державні кошти перш за все на Збройні сили та на перемогу, а не на "бруківку, овочерізки та барабани".
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Такі ж мітинги відбулися ще у Львові та Одесі.
Зокрема, в Одесі прийшли на пікет до тисячі людей.
Раніше подібний мітинг проти сумнівних закупівель провели в Одесі.
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Масштабний протест проти марнотратства біля КМДА.— Вікторія (@Viktori_whiskey) September 16, 2023
Люди вимагають припинити «відмивати» кошти на тендерах та спрямувати їх на армію. pic.twitter.com/EtZSvBVEOC