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Під КМДА мітингують проти скандальних закупівель під час війни

Роман ПетренкоСубота, 16 вересня 2023, 11:40
Під КМДА мітингують проти скандальних закупівель під час війни
фото: Марина Николайчук

16 вересня українці зібралися під будівлею КМДА в столиці та вимагають від влади витрачати кошти на Збройні сили.

Джерело: соцмережі

Деталі: Українці вимагають, щоб влада витрачала державні кошти перш за все на Збройні сили та на перемогу, а не на "бруківку, овочерізки та барабани".

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Такі ж мітинги відбулися ще у Львові та Одесі.

Зокрема, в Одесі прийшли на пікет до тисячі людей. 

Раніше подібний мітинг проти сумнівних закупівель провели в Одесі.

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Теми: КиївмітингиЗбройні силивійна
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