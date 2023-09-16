Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под КГГА митингуют против скандальных закупок во время войны

Роман ПетренкоСуббота, 16 сентября 2023, 11:40
Под КГГА митингуют против скандальных закупок во время войны
фото: Марина Николайчук

16 сентября украинцы собрались под зданием КГГА в столице и требуют от власти тратить средства на Вооруженные силы.

Источник: соцсети

Детали: Украинцы требуют, чтобы власть тратила государственные средства прежде всего на Вооруженные силы и на победу, а не на "брусчатку, овощерезки и барабаны".

Реклама:

Такие же митинги состоялись еще во Львове и Одессе.

В частности, в Одессе пришли на пикет до тысячи человек.

Ранее подобный митинг против сомнительных закупок провели в Одессе.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: В стране война, а власти головой ушли в ремонты. Можно ли потратить эти деньги на армию?

Темы: КиевмитингиВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Киев
В Киеве почтили память Гонгадзе и убитых украинских журналистов
Экса-адвоката, который называл Ермака "агентом ФСБ", отправили под круглосуточный домашний арест
Издевательства и выстрел в ногу: в Киеве "работодатели" похитили парня
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: