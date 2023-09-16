Под КГГА митингуют против скандальных закупок во время войны
Суббота, 16 сентября 2023, 11:40
16 сентября украинцы собрались под зданием КГГА в столице и требуют от власти тратить средства на Вооруженные силы.
Источник: соцсети
Детали: Украинцы требуют, чтобы власть тратила государственные средства прежде всего на Вооруженные силы и на победу, а не на "брусчатку, овощерезки и барабаны".
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Такие же митинги состоялись еще во Львове и Одессе.
В частности, в Одессе пришли на пикет до тысячи человек.
Ранее подобный митинг против сомнительных закупок провели в Одессе.
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Масштабний протест проти марнотратства біля КМДА.— Вікторія (@Viktori_whiskey) September 16, 2023
Люди вимагають припинити «відмивати» кошти на тендерах та спрямувати їх на армію. pic.twitter.com/EtZSvBVEOC