Под КГГА митингуют против скандальных закупок во время войны

16 сентября украинцы собрались под зданием КГГА в столице и требуют от власти тратить средства на Вооруженные силы.

Источник: соцсети

Детали: Украинцы требуют, чтобы власть тратила государственные средства прежде всего на Вооруженные силы и на победу, а не на "брусчатку, овощерезки и барабаны".

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Такие же митинги состоялись еще во Львове и Одессе.

В частности, в Одессе пришли на пикет до тысячи человек.

Ранее подобный митинг против сомнительных закупок провели в Одессе.

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