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Обстрел Харькова: россияне били из "Искандеров", пять человек ранены

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 16 сентября 2023, 16:24
Обстрел Харькова: россияне били из Искандеров, пять человек ранены
место обстрела в Харькове, фото: Сергей Болвинов/Facebook

Оккупанты утром 16 сентября нанесли удары ракетами "Искандер" по Холодногорскому району Харькова, ранены 5 гражданских.

Источник: глава ОГА Олег Синегубов в Telegram, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь Синегубова: "По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет.

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Детали: Как сообщил Синегубов, оккупанты нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району города.

Обновлено: Позже начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что удары по Харькову наносили из ракетного комплекса "Искандер К".

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"Повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Россияне снова калечат гражданских.
Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши сотрудники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К". Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские", - написал он.

Позже Болвинов уточнил, что всего оккупанты применили по Харькову в субботу шесть ракет - три "Искандера К" и три ракеты С-300.

Напомним: Утром 16 сентября власти сообщили о взрывах в Харькове.

Темы: Харьковобстрел
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