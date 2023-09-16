Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У 47 бригаді "Маґура" змінили командування – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 16 вересня 2023, 15:27
У 47 бригаді Маґура змінили командування – ЗМІ
Павлій, фото: суспільне

Підполковника Олександра Сака зняли з командування 47 окремої механізованої бригади "Маґура", пишуть ЗМІ.

Джерело: Суспільне з посиланням на співрозмовників у бригаді

Деталі: Замість Сака бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій, який з 2022 року був командиром 112-ої окремої бригади територіальної оборони міста Києва. Бригада перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил ТрО.

Реклама:

Причин зміни командування військові та ЗМІ не називають.

Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова.

47-а бригада однією з перших розпочала контрнаступ на Запоріжжі, зокрема 22 серпня з боєм зайшла в село Роботине, звідки згодом евакуювала місцевих жителів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 11 липня головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що попросив понизити його на посаді через незгоду з діями командування ОМБР.

  • Сак у відповідь на це закликав "до порозуміння".

Теми: Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Збройні сили
Під КМДА мітингують проти скандальних закупівель під час війни
Блінкен: Те, як українці використовуватимуть ATACMS, це їхня справа
В Україні знищені ще 350 росіян та 16 артсистем
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: