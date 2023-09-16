У 47 бригаді "Маґура" змінили командування – ЗМІ
Підполковника Олександра Сака зняли з командування 47 окремої механізованої бригади "Маґура", пишуть ЗМІ.
Джерело: Суспільне з посиланням на співрозмовників у бригаді
Деталі: Замість Сака бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій, який з 2022 року був командиром 112-ої окремої бригади територіальної оборони міста Києва. Бригада перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил ТрО.
Причин зміни командування військові та ЗМІ не називають.
Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова.
47-а бригада однією з перших розпочала контрнаступ на Запоріжжі, зокрема 22 серпня з боєм зайшла в село Роботине, звідки згодом евакуювала місцевих жителів.
Передісторія:
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11 липня головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що попросив понизити його на посаді через незгоду з діями командування ОМБР.
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Сак у відповідь на це закликав "до порозуміння".