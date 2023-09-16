В 47 бригаде "Магура" сменили командование - СМИ

Подполковника Александра Сака сняли с командования 47 отдельной механизированной бригады "Магура", пишут СМИ.

Источник: Суспільне со ссылкой на собеседников в бригаде

Детали: Вместо Сака бригаду будет возглавлять полковник Александр Павлий, который с 2022 года был командиром 112-й отдельной бригады территориальной обороны города Киева. Бригада находится в составе Регионального управления "Север" Сил ТрО.

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Причин смены командования военные и СМИ не называют.

Летом 2023 года бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова.

47-я бригада одной из первых начала контрнаступление на Запорожье, в частности 22 августа с боем зашла в село Роботино, откуда впоследствии эвакуировала местных жителей.

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