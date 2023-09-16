В 47 бригаде "Магура" сменили командование - СМИ
Суббота, 16 сентября 2023, 15:27
Подполковника Александра Сака сняли с командования 47 отдельной механизированной бригады "Магура", пишут СМИ.
Источник: Суспільне со ссылкой на собеседников в бригаде
Детали: Вместо Сака бригаду будет возглавлять полковник Александр Павлий, который с 2022 года был командиром 112-й отдельной бригады территориальной обороны города Киева. Бригада находится в составе Регионального управления "Север" Сил ТрО.
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Причин смены командования военные и СМИ не называют.
Летом 2023 года бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова.
47-я бригада одной из первых начала контрнаступление на Запорожье, в частности 22 августа с боем зашла в село Роботино, откуда впоследствии эвакуировала местных жителей.
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Предыстория:
- 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус сообщил, что попросил понизить его в должности из-за несогласия с действиями командования ОМБР.
- Сак в ответ на это призвал "к взаимопониманию".