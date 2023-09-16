Росіяни влучили в цивільне авто на Харківщині: двоє загиблих і поранений
Росіяни у суботу влучили керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю на Харківщині, чоловік та жінка загинули на місці, ще одного чоловіка поранено.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Російські окупанти поблизу с. Стрілеча завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю.
Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік отримав поранення та був госпіталізований".
Деталі: Синєгубов також повідомив, що в суботу росіяни обстріляли с. Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення цивільний чоловік 23 років, його госпіталізували. Пошкоджено автомобіль.
Що передувало: Окупанти вранці 16 вересня завдали 5 ударів по Холодногірському району Харкова, поранено 5 цивільних.