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Росіяни влучили в цивільне авто на Харківщині: двоє загиблих і поранений

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 16:09
Росіяни влучили в цивільне авто на Харківщині: двоє загиблих і поранений
пошкоджене авто внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району, фото: Олег Синєгубов у Telegram

Росіяни у суботу влучили керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю на Харківщині, чоловік та жінка загинули на місці, ще одного чоловіка поранено.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти поблизу с. Стрілеча завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю.

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Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік отримав поранення та був госпіталізований".

Деталі: Синєгубов також повідомив, що в суботу росіяни обстріляли с. Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення цивільний чоловік 23 років, його госпіталізували. Пошкоджено автомобіль.

Що передувало: Окупанти вранці 16 вересня завдали 5 ударів по Холодногірському району Харкова, поранено 5 цивільних.

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Теми: Харківська областьвійна
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