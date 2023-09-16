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Россияне обстреляли гражданское авто на Харьковщине: двое погибших и раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 16 сентября 2023, 16:09
Россияне обстреляли гражданское авто на Харьковщине: двое погибших и раненый
поврежденное авто в результате обстрела с. Петропавловка Купянского района, фото: Олег Синегубов в Telegram

Россияне в субботу попали управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю на Харьковщине, мужчина и женщина погибли на месте, еще один мужчина ранен.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты вблизи с. Стрелечья нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю.

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Мужчина и женщина, находившиеся в авто, погибли на месте. Еще один мужчина получил ранения и был госпитализирован".

Детали: Синегубов также сообщил, что в субботу россияне обстреляли с. Петропавловка Купянского района. Получил ранения гражданский мужчина 23 лет, его госпитализировали. Поврежден автомобиль.

Что предшествовало: Оккупанты утром 16 сентября нанесли 5 ударов по Холодногорскому району Харькова, ранены 5 гражданских.

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Темы: Харьковская областьвойна
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