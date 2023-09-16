Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський

Глава МЗС РФ Сергій Лавров візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України, в якому, імовірно, може брати участь і президент України Володимир Зеленський.

Джерело: постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в коментарі пропагандистському агентству РИА Новости

Деталі: Небензя заявив, що Лавров братиме участь у засіданні.

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При цьому постпред оцінив як "нульовий" "вихлоп" від цього засідання.

"Це буде чергове "шоу", головна роль у якому відводиться українському президенту, сказав Небензя", - пишуть пропагандисти.

Що передувало: Джерела агентства Bloomberg повідомляли, що Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Обговорювалася також його участь у засіданні Ради безпеки ООН.

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Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться з американським президентом Джо Байденом у Білому домі 21 вересня, а також відвідає Конгрес США.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до попереднього графіка промов глав делегацій виступ Зеленського на Генасамблеї ООН очікується в першій половині дня 19 вересня, а 20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо України.