Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Сергій Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України, в якому, імовірно, може брати участь і президент України Володимир Зеленський.

Джерело: постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в коментарі пропагандистському агентству РИА Новости

Деталі: Небензя заявив, що Лавров братиме участь у засіданні.

Реклама:

При цьому постпред оцінив як "нульовий" "вихлоп" від цього засідання.

"Це буде чергове "шоу", головна роль у якому відводиться українському президенту, сказав Небензя", - пишуть пропагандисти.

Що передувало: Джерела агентства Bloomberg повідомляли, що Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Обговорювалася також його участь у засіданні Ради безпеки ООН.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться з американським президентом Джо Байденом у Білому домі 21 вересня, а також відвідає Конгрес США.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до попереднього графіка промов глав делегацій виступ Зеленського на Генасамблеї ООН очікується в першій половині дня 19 вересня, а 20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо України.

Теми: ЛавровЗеленськийООНСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Лавров
Лавров і глава МЗС Китаю у Москві "обміняються думками" щодо України
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
Останні новини
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
Усі новини...
Реклама: