Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости

Детали: Небензя заявил, что Лавров будет участвовать в заседании.

Реклама:

При этом постпред оценил как "нулевой" "выхлоп" от этого заседания.

"Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту, сказал Небензя", - пишут пропагандисты.

Что предшествовало: Источники агентства Bloomberg сообщали, что Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Обсуждалось также его участие в заседании Совета безопасности ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Позже стало известно, что Зеленский встретится с американским президентом Джо Байденом в Белом доме 21 сентября, а также посетит Конгресс США.

Как сообщал Укринформ, согласно предварительному графику речей глав делегаций выступление Зеленского на Генассамблее ООН ожидается в первой половине дня 19 сентября, а 20 сентября Зеленский примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Украине.