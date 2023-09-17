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Ранковий "феєрверк": командувач Повітряних сил показав збиття ракети РФ над Одещиною

Валентина РоманенкоНеділя, 17 вересня 2023, 10:10
Ранковий феєрверк: командувач Повітряних сил показав збиття ракети РФ над Одещиною
скриншот

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив момент збиття російської крилатої ракети під час атаки РФ уранці 17 вересня по Одеській області.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Для тих, хто не спить - ранкова бойова робота воїнів повітряного командування "Південь" по рашистських крилатих ракетах!

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17 вересня 2023 року. Одещина. Улюблене місто може спати спокійно!".

Деталі: Командувач традиційно подякував воїнам протиповітряної оборони за ефективну роботу.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Уночі та вранці 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 12 з 16 повітряних цілей ворога.

Читайте також: Повітряні сили показали, чим б'ють по цілях РФ: Storm Shadow під одне крило, Scalp – під друге

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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