Повітряні сили показали, чим б'ють по цілях РФ: Storm Shadow під одне крило, Scalp – під друге
Повітряні сили успішно знищують ворожі цілі як за допомогою британських авіаційних крилатих ракет Storm Shadow, так і французьких Scalp, і з нетерпінням чекають на німецькі Taurus для ще більшої ефективності.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Пряма мова: "Британські та Французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" услід за "Москвою".
Цілком логічно, адже кращої реклами для національного виробника озброєння і не придумаєш.
Доповідаю! В авіації Повітряних сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські "Storm Shadow" ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі "Scalp" – під праве)) Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта!
Storm Shadow під ліве крило бомбардувальника Су-24М, Scalp – під праве, ворогу - нещадна "бавовна" 🔥
ВІДЕО Повітряних сил pic.twitter.com/WcAi8rYlf3— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 15, 2023ВІДЕО ДНЯ
Під крилами наших бомбардувальників знайдеться місце і для німецької "Taurus". Тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще ефективніше".
Деталі: На відео, оприлюдненому нині командувачем, президент Володимир Зеленський розписується зокрема на ракеті Scalp (події мали місце на урочистостях до Дня Повітряних сил ЗСУ).
Олещук вчергове подякував західним партнерам за озброєння і техніку, яка допомагає знищувати агресора та звільняти українську землю.
Передісторія:
- У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
- Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ".
- Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.