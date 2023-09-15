Повітряні сили показали, чим б'ють по цілях РФ: Storm Shadow під одне крило, Scalp – під друге

Повітряні сили успішно знищують ворожі цілі як за допомогою британських авіаційних крилатих ракет Storm Shadow, так і французьких Scalp, і з нетерпінням чекають на німецькі Taurus для ще більшої ефективності.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Британські та Французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" услід за "Москвою".

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Цілком логічно, адже кращої реклами для національного виробника озброєння і не придумаєш.

Доповідаю! В авіації Повітряних сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські "Storm Shadow" ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі "Scalp" – під праве)) Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта!

Storm Shadow під ліве крило бомбардувальника Су-24М, Scalp – під праве, ворогу - нещадна "бавовна" 🔥

ВІДЕО Повітряних сил pic.twitter.com/WcAi8rYlf3 ВІДЕО ДНЯ September 15, 2023

Під крилами наших бомбардувальників знайдеться місце і для німецької "Taurus". Тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще ефективніше".

Деталі: На відео, оприлюдненому нині командувачем, президент Володимир Зеленський розписується зокрема на ракеті Scalp (події мали місце на урочистостях до Дня Повітряних сил ЗСУ).

Олещук вчергове подякував західним партнерам за озброєння і техніку, яка допомагає знищувати агресора та звільняти українську землю.

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