Утренний "фейерверк": командующий Воздушных сил показал сбитие ракеты РФ

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал момент сбития российской крылатой ракеты во время атаки РФ утром 17 сентября по Одесской области.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Для тех, кто не спит - утренняя боевая работа воинов воздушного командования "Південь" по рашистским крылатым ракетам!

Реклама:

17 сентября 2023 года. Одесская область. Любимый город может спать спокойно!".

Детали: Командующий традиционно поблагодарил воинов противовоздушной обороны за эффективную работу.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ночью и утром 17 сентября противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 12 из 16 воздушных целей врага.

Читайте также: Воздушные силы показали, чем бьют по целям РФ: Storm Shadow под одно крыло, Scalp - под второе