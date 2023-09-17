Утренний "фейерверк": командующий Воздушных сил показал сбитие ракеты РФ
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал момент сбития российской крылатой ракеты во время атаки РФ утром 17 сентября по Одесской области.
Источник: Олещук в Telegram
Прямая речь: "Для тех, кто не спит - утренняя боевая работа воинов воздушного командования "Південь" по рашистским крылатым ракетам!
17 сентября 2023 года. Одесская область. Любимый город может спать спокойно!".
Детали: Командующий традиционно поблагодарил воинов противовоздушной обороны за эффективную работу.
Что предшествовало: Ночью и утром 17 сентября противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 12 из 16 воздушных целей врага.
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