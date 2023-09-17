Росія тримає понад 50 тисяч вояків на Бахмутському напрямку

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що на Бахмутському напрямку зараз знаходяться понад 50 тисяч окупантів з технікою.

Джерело: Євлаш в ефірі телемарафону

Деталі: За словами військових, Україна має успіхи на південному фланзі напрямку, вибиває росіян із раніше займаних позицій.

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Пряма мова Євлаша: "На Бахмутському напрямку 52 тисячі особового складу росіян та приблизно 274 танки понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більш як 120 систем реактивного залпового вогню".