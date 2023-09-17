Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия держит более 50 тысяч вояк на Бахмутском направлении

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 11:36
Россия держит более 50 тысяч вояк на Бахмутском направлении
фото: уп

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении сейчас находятся более 50 тысяч оккупантов с техникой.

Источник: Евлаш в эфире телемарафона

Детали: По словам военных, Украина имеет успехи на южном фланге направления, выбивает россиян с ранее занимаемых позиций.

Реклама:

Прямая речь Евлаша: "На Бахмутском направлении 52 тысячи личного состава россиян и примерно 274 танка более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня".

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Сербский суд на год посадил за решетку экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

После протестов Кличко анонсировал сессию Киевсовета, где выделят деньги на ВСУ

Минимальная зарплата в 2024 году вырастет до 8 тысяч – Шмыгаль

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет

Все новости...
Бахмут
Освобождение Андреевки: штурмовики 3-й бригады показали уникальные кадры с GoPro
Пограничники уничтожили полевой склад оккупантов возле Бахмута
Защитники показали кадры зачистки Андреевки от россиян
Последние новости
20:23
20:18
ЕБРР в этом году предоставил Украине 1,2 миллиарда евро помощи и намерен продолжать финансирование
20:12
Кабмин планирует выделить 42 миллиарда на поддержку бизнеса в 2024 году
20:06
РФ пыталась восстановить положение в районе 4 населенных пунктов – Генштаб
20:01
Владельца LVMH Арно подозревают в отмывании средств: дело связано с россиянином
19:58
Украина не просила об экстрадиции экс-командира боевиков "Вагнера" из Норвегии
19:54
Правительство создало Государственную службу по делам детей: чем она будет заниматься
19:40
На Банковой ожидают третьей встречи советников по "формуле мира" в октябре
19:33
Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе
19:31
В ГСЧС рассказали, сколько людей с начала года погибло из-за лесных пожаров
Все новости...
Реклама: