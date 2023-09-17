Россия держит более 50 тысяч вояк на Бахмутском направлении

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении сейчас находятся более 50 тысяч оккупантов с техникой.

Источник: Евлаш в эфире телемарафона

Детали: По словам военных, Украина имеет успехи на южном фланге направления, выбивает россиян с ранее занимаемых позиций.

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Прямая речь Евлаша: "На Бахмутском направлении 52 тысячи личного состава россиян и примерно 274 танка более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня".