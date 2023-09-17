Помер ексглава Херсонщини Лагута
Неділя, 17 вересня 2023, 12:11
У ніч на 17 вересня пішов з життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.
Джерело: Херсонська ОВА, місцеве видання "Мост"
Деталі: ОВА лише повідомила, що "передчасно пішов з життя Геннадій Лагута", подробиць вони не вказують.
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Журналісти на свої джерела додають, що Лагута помер вночі і одній з київських лікарень.
Довідково: Лагуті було 49 років. На початок повномасштабного російського вторгнення він був очільником Херсонщини.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 9 липня 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив очільника Херсонської області Геннадія Лагуту, а також призначив тимчасового виконувача обов’язків.
- В лютому 2023 року Служба безпеки вручила підозру Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів.