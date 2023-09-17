Помер ексглава Херсонщини Лагута

У ніч на 17 вересня пішов з життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

Джерело: Херсонська ОВА, місцеве видання "Мост"

Деталі: ОВА лише повідомила, що "передчасно пішов з життя Геннадій Лагута", подробиць вони не вказують.

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Журналісти на свої джерела додають, що Лагута помер вночі і одній з київських лікарень.

Довідково: Лагуті було 49 років. На початок повномасштабного російського вторгнення він був очільником Херсонщини.

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