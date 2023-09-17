Умер экс-глава Херсонщины Лагута

В ночь на 17 сентября ушел из жизни бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута.

Источник: Херсонская ОГА, местное издание "Мост"

Детали: ОВА только сообщила, что "преждевременно ушел из жизни Геннадий Лагута", подробностей они не указывают.

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Журналисты на свои источники добавляют, что Лагута умер ночью и одной из киевских больниц.

Справка: Лагуте было 49 лет. На начало полномасштабного российского вторжения он был главой Херсонщины.

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