Умер экс-глава Херсонщины Лагута
Воскресенье, 17 сентября 2023, 12:11
В ночь на 17 сентября ушел из жизни бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута.
Источник: Херсонская ОГА, местное издание "Мост"
Детали: ОВА только сообщила, что "преждевременно ушел из жизни Геннадий Лагута", подробностей они не указывают.
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Журналисты на свои источники добавляют, что Лагута умер ночью и одной из киевских больниц.
Справка: Лагуте было 49 лет. На начало полномасштабного российского вторжения он был главой Херсонщины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской области Геннадия Лагуту, а также назначил временного исполняющего обязанности.
- В феврале 2023 года Служба безопасности вручила подозрение Лагуте по двум статьям: мошенничество и подделка документов.