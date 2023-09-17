Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син

Роман ПетренкоНеділя, 17 вересня 2023, 14:11
Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син
фото: міськрада

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на сина Колихаєва

Деталі: Статус полоненого мера офіційно підтвердили 13 вересня.

Реклама:

Пряма мова: "Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька до списку полонених і він знаходиться на території РФ.

Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу".

Нагадаємо: У червні 2022 року російські окупанти викрали Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Ігор Колихаєв: Не забувайте про Херсон. Нам зараз дуже складно

Теми: Херсонполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Херсон
У Херсоні спіймали коригувальницю: працювала на депутата з РФ
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Росіяни вдарили по Херсону: горів житловий будинок
Останні новини
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
Усі новини...
Реклама: