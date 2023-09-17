Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на сина Колихаєва

Деталі: Статус полоненого мера офіційно підтвердили 13 вересня.

Реклама:

Пряма мова: "Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька до списку полонених і він знаходиться на території РФ.

Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу".

Нагадаємо: У червні 2022 року російські окупанти викрали Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Ігор Колихаєв: Не забувайте про Херсон. Нам зараз дуже складно