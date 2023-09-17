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Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син

Роман ПетренкоНеділя, 17 вересня 2023, 14:11
Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син
фото: міськрада

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на сина Колихаєва

Деталі: Статус полоненого мера офіційно підтвердили 13 вересня.

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Пряма мова: "Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька до списку полонених і він знаходиться на території РФ.

Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу".

Нагадаємо: У червні 2022 року російські окупанти викрали Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.

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Теми: Херсонполонені
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