Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син
Неділя, 17 вересня 2023, 14:11
Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на сина Колихаєва
Деталі: Статус полоненого мера офіційно підтвердили 13 вересня.
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Пряма мова: "Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька до списку полонених і він знаходиться на території РФ.
Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу".
Нагадаємо: У червні 2022 року російські окупанти викрали Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.
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