Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын
Воскресенье, 17 сентября 2023, 14:11
Международный комитет Красного Креста подтвердил статус пленного городского головы Херсона Игоря Колыхаева.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на сына Колыхаева
Детали: Статус пленного мэра официально подтвердили 13 сентября.
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Прямая речь: "Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца в список пленных и он находится на территории РФ.
Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба".
Напомним: В июне 2022 года российские оккупанты похитили Колыхаева, проведя обыск на его рабочем месте.
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