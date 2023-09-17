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Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 14:11
Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын
фото: горсовет

Международный комитет Красного Креста подтвердил статус пленного городского головы Херсона Игоря Колыхаева.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на сына Колыхаева

Детали: Статус пленного мэра официально подтвердили 13 сентября.

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Прямая речь: "Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца в список пленных и он находится на территории РФ.

Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба".

Напомним: В июне 2022 года российские оккупанты похитили Колыхаева, проведя обыск на его рабочем месте.

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Темы: Херсонпленные
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