Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 14:11
Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын
фото: горсовет

Международный комитет Красного Креста подтвердил статус пленного городского головы Херсона Игоря Колыхаева.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на сына Колыхаева

Детали: Статус пленного мэра официально подтвердили 13 сентября.

Реклама:

Прямая речь: "Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца в список пленных и он находится на территории РФ.

Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба".

Напомним: В июне 2022 года российские оккупанты похитили Колыхаева, проведя обыск на его рабочем месте.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Игорь Колыхаев: Не забывайте о Херсоне. Нам сейчас очень сложно

Темы: Херсонпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Херсон
В Херсоне поймали корректировщицу: работала на депутата из РФ
Россияне ударили по Херсону, ранена женщина
Россияне ударили по Херсону: горел жилой дом
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: