Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын

Международный комитет Красного Креста подтвердил статус пленного городского головы Херсона Игоря Колыхаева.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на сына Колыхаева

Детали: Статус пленного мэра официально подтвердили 13 сентября.

Реклама:

Прямая речь: "Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца в список пленных и он находится на территории РФ.

Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба".

Напомним: В июне 2022 года российские оккупанты похитили Колыхаева, проведя обыск на его рабочем месте.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Игорь Колыхаев: Не забывайте о Херсоне. Нам сейчас очень сложно